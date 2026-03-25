Irán rechaza propuesta de Trump para poner fin a la guerra

Irán rechazó la propuesta de Donald Trump sobre un alto al fuego de 15 puntos, según detalló ea emisora ​​en inglés de la televisión estatal iraní.

Irán, según AP, presentó su propia propuesta de alto el fuego, exigiendo reparaciones de guerra y soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Los ataques en Medio Oriente continuaban pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre negociaciones con Irán, versión que funcionarios iraníes desmintieron poco después.

Además de los bombardeos, medios estadounidenses reportan la posibilidad de que mil soldados de EU sean desplegados en la región en los próximos días. Mientras tanto, Trump expresa optimismo sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

El cierre del Estrecho de Ormuz y la reducción del tránsito de buques con combustible para el mercado internacional generan afectaciones en varias naciones, como Filipinas, que declaró estado de emergencia energética.

Irán recibe plan de alto al fuego de Trump

Irán recibió la propuesta de Estados Unidos para pausar la guerra en Medio Oriente, dijeron funcionarios el miércoles —un plan enviado mientras Washington comenzaba a trasladar paracaidistas y más marines a la región.

Dos funcionarios de Pakistán, que entregaron el plan a Irán, describieron la iniciativa de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Teherán no confirmó haber recibido la propuesta y desestimó públicamente el esfuerzo diplomático al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico.

Irán, listo ante posible despliegue de soldados de EU en Medio Oriente

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país “sigue de cerca” el envío de tropas estadounidenses a la región ante el posible despliegue de al menos 2 mil paracaidistas.

“Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de sus tropas”, avisó Qalibaf en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario advirtió que “los generales han destruido, los soldados no pueden arreglarlo; en cambio, solo serán víctimas de las ilusiones de (Benjamín) Netanyahu”, en referencia al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2 mil paracaidistas del Ejército de EU en la región para ofrecer “nuevas posibilidades de acción” a Trump, de acuerdo con The Washington Post.

The New York Times señaló que la medida podría servir para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

Filipinas y Bangladés, afectados por falta de suministro de crudo

Bangladés, en una medida sin precedentes, aumentó los precios.