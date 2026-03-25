Aprueba Cabildo proyectos FODESEM 2026 para Obras Públicas

Con el objetivo de atender y reparar las averías en las calles de nuestro municipio, las y los regidores que conforman H. Cabildo de Chihuahua aprobaron por unanimidad el uso del recurso del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 2026 (FODESEM) para el proyecto presentado por la Dirección de Obras Públicas.

El dictamen contempla destinar un monto superior a los 26 millones de pesos para garantizar la continuidad del Programa de Bacheo permanente, cuya importancia atiende al compromiso del Gobierno Municipal con las mejorías en el tema de movilidad y la prevención de afectaciones a la economía de las familias.

La solicitud fue expuesta por el titular de la Dirección de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, y aprobada de forma unánime dentro de la vigésima séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Planeación, presidida por el regidor Luis Abraham Villegas Escandón, mismo quien presentó el asunto ante la totalidad del Cabildo en la sexta Sesión Ordinaria.

Cabe señalar que, dentro de las sesiones ordinarias previas de dicha comisión, fue aprobado el uso del recurso etiquetado en este mismo sentido para proyectos insignia como la construcción del Centro Municipal de Proyección Animal, las Becas de Excelencia, “Mi Bolsa Escolar” y apoyos para las y los chihuahuenses que habitan nuestra zona Rural.