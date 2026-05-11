Visita Policía Municipal empresa Textron para brindar platicas preventivas a mujeres.

Fue en nueve plantas de esta empresa del sector manufacturero.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las mujeres, el grupo “Siempre Acompañadas” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, llevó pláticas preventivas a trabajadoras de las nueve plantas de Textron Aviation, una empresa del sector manufacturero.

Se impartieron temas relacionados con tipos y modalidades de violencia, mecanismos de denuncia y técnicas básicas de defensa personal, con el objetivo de que cuenten con más herramientas para que estén cuidadas y protegidas.

Las actividades fueron desarrolladas con apoyo de instructores del Centro de Desarrollo Integral Policial (CEDIPOL), quienes interactuaron con las trabajadoras para fortalecer la cultura de prevención y autocuidado.

Estas acciones, son parte de la encomienda del alcalde Marco Bonilla de impulsar estrategias que contribuyan a la seguridad de las mujeres de la ciudad, desde la prevención y actuación por parte de la Policía Municipal.

Cabe señalar que el programa “Siempre Acompañadas”, va directamente a los centros laborales para brindar herramientas útiles que ayuden a prevenir situaciones de violencia o agresión.