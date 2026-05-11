Sin carne ni chile en tu mesa: supermercados inflan precios hasta 10 veces.

Publimetro

Por Mario Mendoza Rojas / @SoyMrMoney

Los supermercados le meten cuchillo a tu cartera. Estas cadenas inflan hasta 10 veces el precio de alimentos y productos básicos, denunció el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

Alertó que, de una tienda a otra, el kilo de carne de cerdo prácticamente se duplica de 66.50 a 126.50 pesos; mientras que en productos de consumo diario como el chile fresco, el sobreprecio explota casi 10 veces: de 6.59 a 60.13 pesos por kilo.

Los números ya exhiben el abuso. El funcionario señaló que eljitomate tiene un precio promedio de 53.89 pesos por kilo, pero algunos supermercados lo mantienen –por tercera semana consecutiva– hasta en 98.5 pesos, con un sobreprecio de 83%.

De igual forma, apuntó que la papa blanca ronda un precio promedio nacional de 42.62 pesos, aunque varios súpers ya la venden hasta en 58.14 pesos por kilo, con un sobrecosto real de 56.71%

Mientras que el tomate verde registra una cotización media de 44.83 pesos y máximos de hasta 69 pesos en distintos establecimientos, que obligan a los consumidores a desembolsar un adicional de 24 pesos o 31% más por el kilogramo del tubérculo.

Ni jabón, sardina o limón perdonan

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco reveló que –de un supermercado a otro– el precio del jabón de tocador se infla y puede pasar de 4.30 a 7.98 pesos por pieza, con una variación superior a 185%.

A través de una serie de diapositivas, refirió que las latas de sardina registran un sobre costo de hasta 107%, con precio mínimo de 19.44 a 40.36 pesos y un sobre costo de casi 23 pesos de una tienda a otra.

El funcionario federal señaló que ni el limón ni la pasta para sopa se salvan de la variación de precios en las tiendas del canal moderno de consumo. El kilo limón mostró una diferencia de 82.20% y los paquetes de sopa, hasta 71.75%.

Detrás quedaron alimentos básicos como la cebolla, manzana, leche y atún enlatado que arrojaron sobreprecios de 51% a 65% entre las ofertas publicadas por los supermercados; que cargan al mismo producto entre seis y 21 pesos adicionales según el establecimiento de compra.

Del lado contrario, la bolsa defrijol registró la menor diferencia de precio en los supermercados, con una cotización mínima de 23.01 pesos y una máxima de 25.61% y un cargo adicional para el consumidor de 11.30%.

En la misma línea, la tortilla de maíz y el paquete de arroz registró un alza de precio de 12% 20.55% entre los supermercados y tiendas de autoservicio, equivalentes a un cargo adicional de 1.57 y 3.23 pesos, respectivamente.

Mayores aumentos entre supermercados

Chile fresco : 812.44% / 6.59 a 60.13 pesos por kilo

: 812.44% / 6.59 a 60.13 pesos por kilo Jabón de tocador : 185.58% / 7.98 pesos por pieza

: 185.58% / 7.98 pesos por pieza Sardina : 107.61% / 19.44 a 40.36 pesos por lata

: 107.61% / 19.44 a 40.36 pesos por lata Carne de cerdo : 90.23% / 66.50 a 126.50% por kilo

: 90.23% / 66.50 a 126.50% por kilo Limón : 82.20% / 33.48 a 61 pesos por kilo

: 82.20% / 33.48 a 61 pesos por kilo Pasta para sopa : 71.75% / 4.46 a 7.66 pesos por paquete regular

: 71.75% / 4.46 a 7.66 pesos por paquete regular Cebolla : 64.85% / 17.47 a 28.80 pesos por kilo

: 64.85% / 17.47 a 28.80 pesos por kilo Manzana : 59.46% / 36.36 a 57.98 pesos por kilo

: 59.46% / 36.36 a 57.98 pesos por kilo Leche : 57.87% / 19.58 a 30.91 pesos por litro

: 57.87% / 19.58 a 30.91 pesos por litro Atún: 51.97% / 12.41 a 18.86 pesos por lata pequeña