SEP mantiene el calendario original; fin de curso, el 15 de julio.

Publimetro

Por Arturo Ramos

24 millones de estudiantes concluirán el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio.

Finalmente la SEP dio marcha atrás y el fin de clases no será tan prematuro como se había anunciado (5 de junio) la semana pasada. El calendario original, con clases que se extienden hasta julio, será la base del trabajo del país, así lo decidió el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) en su Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria.

En consenso se estableció mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar de 24 millones de menores concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar.

Retomando lo establecido en la intención del recorte de 40 días del ciclo escolar, debido a las altas temperaturas que azotan diversas partes del territorio nacional y a los los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol, Delgado subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.