Emite Municipio alerta vial por limpieza y pintura en puente de Tecnológico y Juan Escutia.

El Gobierno Municipal informa a las y los chihuahuenses que, a partir de hoy lunes 11 de mayo y hasta el próximo jueves 14 de mayo, se realizarán labores de limpieza con hidrolavadora y trabajos de pintura en el puente ubicado sobre la avenida Tecnológico y Juan Escutia.

Estas acciones se llevarán a cabo en un horario de 10:00 de la noche a 3:00 de la mañana, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y mantener en buenas condiciones la infraestructura vial de la ciudad.

Debido a las maniobras que se efectuarán durante las jornadas de trabajo, se realizarán cierres parciales de carriles en la zona intervenida, por lo que se exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar el señalamiento preventivo y considerar tiempos adicionales de traslado.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, reiterando su compromiso de trabajar por una ciudad más limpia y ordenada.