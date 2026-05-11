Capacita SDHyBC en cultivos orgánicos a usuarios de la Casa de los Abuelos Cuauhtémoc.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Casa de los Abuelos de Cuauhtémoc, capacitó a 30 personas adultas mayores mediante el taller “Manejo de Cultivos Orgánicos”, con el objetivo de promover la producción de hortalizas para autoconsumo.

La actividad se realizó con apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), cuyos instructores brindaron información sobre técnicas de cultivo y cosecha de diversos productos.

El secretario de la dependencia, Rafael Loera, señaló que estas acciones buscan fortalecer las actividades en las Casas de los Abuelos y acercar herramientas útiles para el desarrollo personal y ocupacional de las y los asistentes.

Indicó que el taller permitirá aprovechar espacios en sus hogares para producir alimentos libres de químicos y obtener cosechas de calidad para consumo familiar.

Entre los cultivos sembrados se encuentran tomate, zanahoria, espárrago, pepino, rábano, mezquite y chile, los cuales serán cuidados por las y los participantes con acompañamiento del equipo de Icatech.

Finalmente, Loera reiteró el compromiso de continuar promoviendo acciones que fomenten la convivencia, la activación y la participación de las personas mayores.