Realiza Gobierno del Estado traslado aeromédico de paciente lesionado.

Se trata del segundo operativo para brindar auxilio que se lleva a cabo desde Guachochi.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Salud, realizó el traslado aeromédico de un joven de 20 años de edad desde Guachochi.

Este operativo para brindar auxilio es el segundo que llevan a cabo las distintas dependencias durante las últimas 48 horas.

El paciente, quien presentaba lesiones de gravedad derivadas de un traumatismo craneoencefálico, requería atención médica especializada de forma inmediata debido a la complejidad del cuadro clínico, por lo que personal paramédico de la CEPC se desplazó vía aérea a bordo de la aeronave Bell 429 hasta la región serrana para atenderlo.

Las maniobras iniciales se concentraron en el aeropuerto de Guachochi, donde el equipo médico estabilizó al paciente en la unidad de cuidados intensivos móvil, para garantizar que sus signos vitales permitieran un vuelo seguro y sin contratiempos hacia la capital.

Durante el trayecto, se mantuvo un monitoreo constante de las funciones neurológicas y respiratorias, con la aplicación de protocolos de soporte vital para evitar cualquier complicación durante el ascenso y descenso.

Al arribar a la ciudad de Chihuahua, el helicóptero aterrizó en las inmediaciones del Centro de Convenciones, donde esperaba una unidad de Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) para realizar el transbordo inmediato.

Finalmente, el joven fue ingresado al Hospital General “Salvador Zubirán”, donde un equipo de especialistas ya se encontraba listo para intervenir de manera oportuna.