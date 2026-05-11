Continúa Rosana Díaz celebrando a las mamás del Distrito 4.

Cd. Juárez, Chih., La diputada Rosana Díaz continúa llevando festejos con motivo del Día de las Madres a distintos sectores del Distrito 4, reconociendo el esfuerzo, amor y dedicación de las mujeres que diariamente son el pilar de sus familias.

En esta ocasión, decenas de madres de familia disfrutaron de un ambiente muy agradable, acompañado de una exquisita comida, música y regalos preparados especialmente para consentirlas y agradecerles todo lo que hacen día con día.

Durante el convivio, la legisladora compartió momentos de cercanía con las asistentes, reiterando su admiración por las mujeres juarenses que con trabajo y fortaleza sacan adelante a sus hogares.

“Las mamás merecen todo nuestro reconocimiento y cariño. Este festejo fue preparado con mucho afecto para agradecerles su entrega y todo el amor que brindan a sus familias”, expresó Rosana Díaz.

Las asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia y alegría, en donde prevaleció el reconocimiento a las madres del Distrito 4 y el compromiso de continuar trabajando en beneficio de las familias juarenses.