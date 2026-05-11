Atacan a balazos a hombre en Sol de Oriente; lo reportan grave

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la tarde de este lunes en calles de la colonia Sol de Oriente.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Sol de Adhara y Punta La Angostura, justo cuando la víctima descendía de un vehículo Ford Fusion. En ese momento, sujetos armados le dispararon en al menos seis ocasiones antes de darse a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, tres de los proyectiles impactaron en la carrocería del automóvil, mientras que otros tres hicieron blanco en el cuerpo del hombre, quien quedó lesionado de gravedad en el lugar.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de URGE arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

La escena fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, policías municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes implementaron un fuerte operativo en la zona e iniciaron con el levantamiento de evidencias para integrar la investigación correspondiente.