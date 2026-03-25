Desestima Maru señalamientos de Cruz

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, restó importancia a las declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien recientemente afirmó que al llegar al Gobierno del Estado buscaría retirar a funcionarios corruptos e ineptos.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria estatal rechazó profundizar en el intercambio de señalamientos y consideró que los comentarios del edil forman parte de una estrategia para ganar visibilidad pública. “No merece ni siquiera una opinión”, expresó de manera breve.

Campos Galván dejó en claro que no entrará en una confrontación directa, al adoptar una postura de indiferencia frente a los dichos del alcalde fronterizo, en medio de un contexto de creciente tensión política entre ambas administraciones.