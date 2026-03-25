Consolida Estado Red Universitaria Chihuahua Green para impulsar la transición energética

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), constituyó la Red Universitaria Chihuahua Green, para impulsar la transición energética.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la plataforma Chihuahua Green, operada desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Chihuahua), mediante la firma de un memorándum de entendimiento con diez instituciones de educación Superior de la entidad.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández y el director general de la AEDE, Luis Carlos Hernández Ayala, asumieron la coordinación de esta iniciativa, que está enfocada en el desarrollo sostenible del estado.

La Red se establece como un mecanismo entre academia, sector productivo y Gobierno, en coordinación con Chihuahua Green, para promover proyectos aplicados en economía circular, energías limpias, simbiosis industrial y formación de talento especializado.

Esta actividad forma parte de la estrategia de SIDE y AEDE para posicionar a Chihuahua como referente nacional en transición energética, con un modelo de colaboración que promueve soluciones con impacto en la competitividad y el desarrollo económico regional.

La Red Universitaria operará mediante seis mesas de trabajo en áreas como: colaboración internacional, biogás, energía eólica, hidrógeno verde, electromovilidad y talento universitario. Integra además un espacio para el análisis de tendencias y oportunidades.

Al evento asistieron Víctor M. Gómez-Céspedes, team leader de Chihuahua Green, así como representantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Instituto Tecnológico de Chihuahua, del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y de la Universidad La Salle Chihuahua.

También estuvieron representados el Centro de Investigación en Materiales Avanzados; las universidades Politécnica de Chihuahua, del Valle de México Campus Chihuahua, Tecnológica de Camargo y Autónoma de Ciudad Juárez, así como el Tecnológico de Delicias.