Imparte Abdo Fierro master class para fortalecer el periodismo deportivo en la Capital

Con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones del periodismo deportivo, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, impartió la master class “La identidad deportiva chihuahuense”.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, compartió con alumnos de distintos semestres de la carrera de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) la relevancia de los periodistas y comunicadores para difundir las historias de quienes practican deporte, así como el impacto que estas tienen en la cohesión social.

Durante la sesión, se expuso un amplio contexto sobre la administración deportiva en el Municipio de Chihuahua donde el deporte popular, de iniciación y formativo, desarrollado en más de 260 unidades y centros deportivos, constituye uno de sus principales objetivos.

Asimismo, se destacó la implementación de programas como el Registro Municipal del Deporte, un censo de la actividad deportiva que permite obtener indicadores y tendencias para la eficiente aplicación del presupuesto, así como para la atención de deportistas, promotores, atletas con discapacidad y de origen de alguna comunidad indígena.

Finalmente, se subrayó que, para visibilizar el orgullo con el que los atletas representan a su ciudad en competencias, sus logros, el trabajo de entrenadores, el desempeño de equipos profesionales, los eventos deportivos y el desarrollo deportivo en las colonias, los periodistas y comunicadores son clave para fortalecer la identidad deportiva chihuahuense.