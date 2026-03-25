Invita SDR al Corredor Comercial de Productores Agroindustriales en Distrito 1

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través de la dirección de Agronegocios, invita a la población a asistir al Corredor Comercial que se llevará a cabo este sábado 28 y domingo 29 en Distrito 1.

Las actividades se desarrollarán de las 11:00 a las 18:00 horas, donde productores agroindustriales locales expondrán y ofrecerán sus productos con valor agregado.

Este espacio tiene como objetivo impulsar a las y los emprendedores del sector rural, fomentar el consumo local y acercar a la ciudadanía productos de calidad elaborados por chihuahuenses.

Erika Urrutia, jefa de Comercialización de la SDR, destacó que se trata de una experiencia para toda la familia, en la que además de adquirir productos, las y los asistentes podrán conocer las historias y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los participantes.

Dijo que el evento representa una oportunidad para fortalecer la economía local y respaldar a quienes hacen posible que los productos del campo, lleguen a las mesas de las familias chihuahuenses.