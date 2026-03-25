Entrega Policía Cibernética computadora robada; fue recuperada en intento “fraude del soldado”

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de engaño conocida como “fraude del soldado”, detectada tras el reporte de un conductor de plataforma.

El afectado señaló que el pasado 15 de marzo recogió una computadora portátil y un mouse en la colonia Cuarteles para su entrega; sin embargo, al llegar al destino, el usuario le solicitó vender o empeñar el equipo y depositar el dinero, lo cual rechazó al considerarlo sospechoso.

Posteriormente, recibió amenazas telefónicas exigiendo el depósito. Ante ello, acudió a la Policía Municipal, donde se le brindó asesoría.

El equipo fue dejado en resguardo de manera voluntaria para dar seguimiento e intentar localizar a la persona propietaria, tras una exhaustiva diligencia se logró contactarla y hacer entrega de su dispositivo.

Cabe recordar que delincuentes contactan a personas que venden productos, haciéndose pasar por integrantes de corporaciones de seguridad para generar confianza, incluso enviando credenciales falsas, una vez que enganchan a la víctima, solicitan recoger el artículo mediante servicios de paquetería, asegurando haber realizado el pago con comprobantes falsos o cheques sin fondos.