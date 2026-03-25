Joven se dispara en la cabeza en la colonia Zootecnia

Durante la tarde de este miércoles, un joven que residía en una casa de asistencia protagonizó un presunto intento de suicidio al dispararse en la cabeza, lo que generó una fuerte movilización policiaca en la colonia Zootecnia.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Zootecnia y 120, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una detonación de arma de fuego. Elementos de distintas corporaciones acudieron de inmediato al lugar.

Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron al joven herido, así como un rifle y un arma corta, esta última presuntamente utilizada para realizarse el disparo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

La zona fue acordonada por la Policía Municipal mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen el caso bajo reserva y ya iniciaron una investigación para esclarecer tanto las circunstancias del hecho como la procedencia de las armas encontradas en el inmueble.