Detienen en El Paso a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida en El Paso, Texas, por autoridades de seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con reportes preliminares.

Según la información disponible, la detención habría sido realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), presuntamente con fines de extradición. La captura estaría relacionada con el caso por el cual su esposo enfrenta acusaciones por presunto peculado.

Gómez Fong, quien se desempeñó como presidenta del Sistema DIF Estatal durante la administración 2010-2016 en Chihuahua, es señalada de haber participado en un esquema de triangulación de recursos a través de dicha institución.

Los reportes indican que la mujer se encontraba en territorio estadounidense al momento de su detención. No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de autoridades de México o Estados Unidos sobre los cargos específicos o el proceso legal en curso.

Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre su situación jurídica y los posibles procedimientos de extradición.