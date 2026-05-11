Participará Gobernación en operativo de Santa Rita

El Gobierno Municipal de Chihuahua, trabajará de manera coordinada con Gobierno del Estado, en el operativo de seguridad por la Feria de Santa Rita 2026, que iniciará este jueves 14 de mayo.

Por parte del Municipio, la Subdirección de Gobernación Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento, desplegará un operativo de supervisión con 40 inspectores, de los cuales 30 son del Departamento de Comercio y 10 del Departamento de Alcoholes, para verificar que las actividades y establecimientos operen conforme a la normatividad vigente y al Programa Especial de Protección Civil autorizado para dicho evento.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegará 70 elementos de policía y cinco de bomberos, para vigilancia del interior y exterior, así como la participación de 49 cadetes próximos a graduarse del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), estrategia para garantizar un ambiente seguro y ordenado.

En cuanto a las presentaciones artísticas del Palenque, el depósito en garantía correspondiente será realizado el próximo miércoles, es decir, más de 48 horas antes del arranque oficial de la feria.

Dicho mecanismo tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la interpretación de contenidos musicales que pudieran hacer apología del delito o promover violencia contra las mujeres.

En caso de incumplimiento, el depósito podrá hacerse efectivo en favor del Municipio; de lo contrario, será reintegrado a los promotores correspondientes.

De igual forma, la Subdirección de Gobernación Municipal informó que ya fueron emitidos los permisos correspondientes para las actividades de rodeo, peleas de gallos, área de juegos mecánicos y circo.

El Gobierno Municipal invita a las familias chihuahuenses a disfrutar de manera responsable de la tradicional Feria de Santa Rita 2026, reiterando el compromiso de trabajar coordinadamente para brindar espacios seguros y en orden para todas y todos.