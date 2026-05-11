Ejecutan a pareja dentro de vivienda en la Jacinto Canek

Una pareja fue brutalmente asesinada la tarde de este lunes tras un violento ataque armado registrado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Jacinto Canek, en un hecho que generó fuerte movilización policiaca y militar.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las víctimas, un hombre y una mujer, quienes quedaron tendidos dentro de la vivienda con múltiples impactos de bala en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Vecinos del sector alertaron al sistema de emergencias 911 luego de escuchar numerosas detonaciones de arma de fuego, provocando la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, corporaciones estatales y personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Paramédicos acudieron al lugar, sin embargo, únicamente confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La escena fue acordonada por las autoridades mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables.

Asimismo, elementos del Ejército Mexicano brindaron apoyo en el resguardo de la zona ante el temor generado entre vecinos del sector por la violencia del ataque.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad oficial de las víctimas ni el posible móvil de la agresión.