Asume Hever Quezada como titular de Semarnat en Chihuahua

“Los retos frente a la dependencia son bastantes y trabajaremos de forma eficiente”, señaló Hever Quezada Flores luego de asumir como titular de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua.

El funcionario se comprometió a encabezar una dependencia de puertas abiertas en beneficio de los chihuahuenses quienes siempre se han interesado por los recursos naturales, el cuidado y protección de los mismos.

“Estaremos atendiendo con todo gusto a los productores y ciudadanía, así como a los ejidos que son los que más necesitan de trámites de la secretaría”.

Refirió que Chihuahua es el primer estado productor en materia forestal del país y son muchas las comunidades, municipios y empresas que subsisten del recurso, por lo que se trabajará de manera eficiente y sustentable.

“Hay varios proyectos importantes que estaremos dando paso para resolver, siempre apegados a la transparencia y legalidad”.

Hever Quezada agregó que en los próximos días anunciarán algunos proyectos del Gobierno de la República en materia ambiental, por lo que seguirán atentos a los esfuerzos de la secretaria Alicia Bárcena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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