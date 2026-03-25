Tres años internado, sería la condena por matar a 2 maestras

Luego de que un adolescente de 15 años de edad ejecutó un ataque armado al interior de la Preparatoria Anton Makarenko que dejó dos maestras asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, han sido revelados más datos acerca de la agresión cometida este martes.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado de Michoacán, detalló que las cámaras de seguridad de la institución grabaron el momento en el que el adolescente ingresó y comenzó a disparar en contra de dos maestras que se encontraban en la zona de recepción.

De acuerdo con el fiscal, se trató de un ataque directo en contra de las maestras, quienes fueron agredidas a tiros por el estudiante alrededor de las 7:30 de la mañana, reveló en entrevista con Radio Fórmula.

Cronología de los hechos: una funda de guitarra y más de 7 disparos

Las cámaras de videovigilancia permitieron a las autoridades identificar que una de las maestras se encontraba de espalda en el mostrador de ingreso a la institución, mientras que la segunda víctima estaba detrás de él.

El fiscal detalló que cuando el adolescente ingresó a la preparatoria, la primera mujer que atacó a balazos fue a la que se encontraba de espalda.