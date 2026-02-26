Marco Bonilla pide blindaje electoral contra dinero del crimen organizado

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, señaló que la propuesta de reforma electoral contiene aspectos positivos; sin embargo, advirtió que el principal pendiente es establecer un blindaje efectivo contra la infiltración de recursos del crimen organizado en los procesos electorales.

“Hay muchos puntos que me parecen buenos, pero el gran pendiente per se es el blindaje del dinero de la delincuencia organizada en las elecciones. De eso no se habla, no hay ningún capítulo ni artículo que lo contemple”, expresó.

Bonilla consideró que la legislación debe ser firme y establecer sanciones claras en caso de comprobarse el uso de dinero ilícito en campañas. Entre las medidas propuestas, mencionó la cancelación del registro de candidatos que reciban recursos de la delincuencia organizada, la anulación de la elección correspondiente o incluso la destitución del cargo si se demuestra que el triunfo se obtuvo con vínculos criminales comprobados.

Subrayó que la normativa electoral no puede omitir mecanismos de control y sanción frente a este tipo de conductas, pues ello debilita la confianza ciudadana y la legitimidad democrática.

El edil recordó que durante el proceso electoral de 2024 se registró un número importante de candidatos y funcionarios asesinados en el país, lo que dijo evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a la violencia y la infiltración criminal.

Bonilla Mendoza manifestó su respaldo a la Reforma Electoral que plantea la elección directa de regidores; no obstante, advirtió que el nuevo modelo no debe traducirse en un costo extraordinario para el erario ni generar más gastos que beneficios para la ciudadanía.

El edil señaló que cualquier modificación al sistema electoral debe priorizar la eficiencia y la transparencia, evitando incrementar la carga presupuestal de los municipios.

Asimismo, dijo ver con buenos ojos la posibilidad de anular candidaturas o elecciones en los casos donde se comprueben vínculos con el crimen organizado, al considerar que es fundamental fortalecer los mecanismos de blindaje para garantizar procesos limpios y confiables.