Debaten iniciativa Reforma Electoral y advierten impactos en representación y PREP

Senadores analizaron la reforma electoral que plantea cambios al Senado, las diputaciones plurinominales, el PREP y el financiamiento del sistema electoral. Durante el debate se expusieron posturas sobre posibles impactos en la representación, la organización de comicios y las reglas de acceso al poder.

Cambios en el Senado y representación estatal

Entre los puntos señalados está la reducción de 128 a 96 escaños en el Senado, lo que, según legisladores, afectaría la representación de minorías estatales. El coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve Baños, sostuvo que la propuesta podría modificar el equilibrio de fuerzas políticas.

Ajustes a diputaciones plurinominales

La iniciativa contempla modificar la fórmula de asignación de 200 diputaciones plurinominales. De ese total, 97 se otorgarían a “mejores perdedores”, un esquema que prioriza la votación directa.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, señaló que el mecanismo considera a quienes obtengan el segundo mejor resultado dentro de su partido, sin importar su posición en el distrito, lo que cambiaría la integración del Congreso.

Financiamiento electoral y operación del sistema