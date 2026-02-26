Tripulante muerto en Cuba buscaba encender ‘la chispa’ de un levantamiento social

fuente: excelsior

El enfrentamiento ocurrido esta semana en aguas territoriales de Cuba, que dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos tras el choque con guardacostas cubanos, sigue revelando detalles sobre las motivaciones de quienes participaron.

Entre los fallecidos se encuentra Michel Ortega Casanova, quien, según un compañero de militancia política, tenía como objetivo “ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”.