Ofrece IMPAS servicio de rehabilitación física para adultos mayores

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a las y los adultos mayores a hacer uso de los servicios de rehabilitación física que se brindan en el Gimnasio del Deporte Adaptado, ubicado en calle Jaime Almeida S/N, colonia El Palomar.

La rehabilitación en adultos mayores ayuda a prevenir caídas, disminuir dolor y mantener la independencia en sus actividades diarias, mediante ejercicios seguros y supervisados.

En este espacio se ofrece atención especializada para personas que requieren fortalecer su movilidad, mejorar el equilibrio, recuperar fuerza muscular o dar seguimiento a procesos posteriores a lesiones o enfermedades. Las sesiones son guiadas por personal capacitado y se adaptan a las necesidades de cada usuario.

Para más información o agendar una valoración, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2548.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar servicios de salud que contribuyan al cuidado físico y a una mejor calidad de vida de las personas adultas mayores.