Peligrosa reforma, surge desde el Gobierno y no de la sociedad: diputado

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, manifestó su rechazo a la reforma electoral promovida por el Ejecutivo federal y advirtió que podría representar riesgos para el equilibrio democrático.

Cuestionado sobre si existen costos electorales que no se pueden controlar y si la reforma abriría la puerta a que el partido en el poder mantenga un control absoluto sin la presencia de minorías que funjan como contrapeso, el legislador expresó su preocupación por lo que calificó como una iniciativa “peligrosa”.

Chávez sostuvo que la propuesta surge desde el Gobierno y no desde la sociedad civil, lo que consideró refleja una tendencia del oficialismo a concentrar poder. Asimismo, lamentó que el proyecto no contemple sanciones contundentes contra políticos o partidos que mantengan vínculos con el crimen organizado.

El diputado subrayó que la participación del crimen organizado en los procesos electorales es un tema que no puede quedar fuera del debate, y recordó que esta preocupación ha sido señalada recientemente por la dirigencia estatal panista.

Adelantó que la bancada del PAN realizará una revisión minuciosa del contenido de la iniciativa antes de fijar una postura definitiva. “Las letras chiquitas” serán analizadas a detalle.