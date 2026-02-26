Revelan la “narconómina” millonaria de ‘El Mencho’

fuente: infobae

Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), el acceso a la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba “El Mencho” permitió conocer gran parte de la manera en la que se organizaba este cártel que incluso llegó a tener presencia internacional.

Ingresos y pagos mensuales millonarios, nuevos nombres de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), cantidad de kilos de droga que se manejan al mes y evidencia de la organización interna de uno de los cárteles más poderosos del país, son algunos de los datos más relevantes encontrados en las “narconóminas” de ‘El Mencho’.

De acuerdo a información del periodista Antonio Nieto, publicada en su cuenta de X, estos registros demostrarían el alcance y poder económico con el que cuenta el CJNG.