Riña en penal de Aguaruto, Sinaloa, deja varios muertos y heridos.

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Autoridades suspendieron las visitas en el penal de Aguaruto, derivado de una riña que dejó varios muertos y heridos

Varias personas muertas y otras más heridas fue el saldo que dejó una riña al interior del penal de Aguaruto, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que los hechos se registraron la mañana de este domingo 31 de mayo.

Autoridades afirmaron que la situación está controlada, tras el despliegue de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.

El módulo donde se registró la riña permanece bajo resguardo, en tanto que se mantendrá un despliegue al exterior.

Derivado de los hechos las visitas quedarán suspendidas este domingo.

¿Qué ocurrió en el penal de Aguaruto hoy 31 de mayo de 2026?

La SSP de Sinaloa no informó la causa de la riña ni el número de muertos y heridos.

Únicamente apuntó que la Fiscalía General del Estado se encargará de la investigación pertinente.

Sin embargo, de acuerdo con Línea Directa son siete las víctimas mortales, todas ellas personas privadas de la libertad atacadas con armas punzocortantes.

Autoridades habrían detallado al medio que la riña en el penal de Aguaruto derivó del consumo de bebidas embriagantes.

La pelea, según los informes, se registró en el módulo 7.