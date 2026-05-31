Semana ‘negra’ para el narco: caen capos, operadores criminales y hasta un alcalde a días del Mundial 2026.

Crónica

Por Juan Hernández

Jesús Corona, alcalde de Cuautla y prófugo de la justicia, así como Isaí Martínez, sobrino de “El Chapo”, fueron capturados en los últimos días de mayo.

Desde narcos… hasta alcaldes y sobrinos del “Chapo” Guzmán: Omar García Harfuch le “metió un gol” al crimen organizado.

Las autoridades federales atestaron este sábado 30 de mayo una serie de golpes a las estructuras criminales de distintas regiones del país, con detenciones que alcanzaron a presuntos líderes del narcotráfico, operadores de grupos delictivos y funcionarios investigados por posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Lo anterior, a poco más de una semana de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será uno de los países anfitriones junto a sus vecinos norteamericanos Canadá y Estados Unidos.

El caso más relevante fue la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, quien era buscado por autoridades federales por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y extorsión.

La detención fue confirmada por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, como parte de las acciones del Operativo Enjambre, el cual lleva más de 85 altos funcionarios detenidos de 2024 a la fecha.

Capturan al alcalde de Cuautla, Morelos: llevaba días prófugo de la justicia tras Operativo Enjambre

Era alcalde… y extorsionador: Corona Damián, edil de Cuautla, relacionado con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, operador regional del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos, finalmente fue capturado.

De acuerdo con información oficial, hecha pública por García Harfuch, el referido alcalde morelense fue localizado en Acapulco, Guerrero, tras varios días de búsqueda.

Las investigaciones federales lo relacionan con una red criminal que ostenta nexos con grupos criminales que operan en la región oriente de Morelos.

La captura aconteció unos días después de otros operativos en la entidad que derivaron en la detención de alcaldes, exfuncionarios y empresarios investigados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Según autoridades federales, las indagatorias apuntan a una posible infiltración del crimen organizado en diversos municipios morelenses.

García Harfuch El titular de Seguridad ha atestado diversos golpes contra el crimen organizado en 2026. (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué otros criminales fueron detenidos el sábado 30 de mayo?

Además del alcalde de Cuautla, durante la jornada del sábado también se llevaron a cabo otras capturas relevantes vinculadas con actividades del narcotráfico y el crimen organizado.

Entre ellas destaca la detención de Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, identificado por autoridades como presunto operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Michoacán y señalado por mantener vínculos con una organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente.

Autoridades reportaron, asimismo, la captura de un presunto distribuidor de droga conocido como “El Navarro”, señalado por su supuesta participación en actividades delictivas relacionadas con el grupo criminal “Los Cuijes” en el estado de Puebla.

Operativo Enjambre suma más de 85 detenidos

Con la captura de Jesús Corona Damián, las autoridades federales informaron que el Operativo Enjambre acumula más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, incluidos varios presidentes municipales en funciones.

Entre los casos más recientes relacionados con estas investigaciones aparecen exalcaldes y exservidores públicos señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales dedicadas a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y delincuencia organizada.

Isaí Martínez El sobrino de ‘El Chapo’ ya había sido capturado en 2008, pero nunca se informó oficialmente de su escape o liberación.

Cae sobrino de “El Chapo” Guzmán e importante operador de “Los Chapitos”

La ofensiva contra grupos criminales también ha dejado capturas de alto perfil durante los últimos días: entre ellas destaca la detención de Isaí Martínez Zepeda, alias “El Chinacate”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto operador de la facción de “Los Chapitos” en Sonora.

Dicho sujeto ya había sido detenido previamente en 2008, como parte de una presunta negociación entre el Cártel de Sinaloa y Genaro Garcia Luna, actualmente preso en Estados Unidos, la cual consistía en liberar a Iván Archivaldo Guzmán, máximo heredero de la citada organización criminal, a cambio de otros integrantes de menor rango.

Las autoridades de la Administración de Claudia Sheinbaum también informaron, a lo largo de la semana, de aseguramientos de laboratorios clandestinos, drogas sintéticas, armamento y vehículos en Chiapas y distintos estados del país.

El mayor golpe contra el crimen organizado en territorio nacional, sin embargo, ocurrió en febrero pasado, en aquel operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el criminal más buscado de todo el planeta, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una acción que provocó bloqueos y actos de violencia en dicha entidad del occidente mexicano.