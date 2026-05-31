Refuerza Municipio capacidad de respuesta de Bomberos ante emergencias acuáticas.

-La capacitación fortalece la preparación del personal para actuar de manera oportuna en cuerpos de agua.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en presas, balnearios, albercas y otros cuerpos de agua, 35 elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio de Chihuahua participaron en una capacitación especializada en salvamento acuático.

El taller permitió reforzar conocimientos y habilidades para atender de manera segura y eficiente situaciones de riesgo relacionadas con personas en peligro de ahogamiento, contribuyendo así a proteger la integridad de las familias chihuahuenses.

Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones del Colegio de Bachilleres, el personal recibió instrucción teórica y práctica sobre técnicas de rescate, protocolos de actuación, seguridad acuática, manejo de víctimas y procedimientos de extracción en distintos escenarios.

La capacitación fue impartida por asesores externos del Grupo Interdisciplinario de Guardavidas Acuáticos A.C., de Torreón, Coahuila, y forma parte de las acciones permanentes de profesionalización que impulsa el Gobierno Municipal para mantener personal mejor preparado ante cualquier contingencia.

Además de fortalecer sus propias capacidades, los participantes contarán con las herramientas necesarias para replicar estos conocimientos entre otros integrantes de la corporación y personal dedicado al salvamento acuático.