Fortalece Policía Municipal la seguridad con acciones coordinadas a través de células BOI.

-La estrategia interinstitucional refuerza la prevención y vigilancia en zonas prioritarias de Chihuahua Capital.

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene una estrecha coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno mediante las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), estrategia que permite reforzar la vigilancia y la prevención del delito en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente operan cinco células BOI en Chihuahua Capital, integradas por personal de la Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes realizan recorridos conjuntos en zonas identificadas como prioritarias para mantener la presencia institucional y prevenir conductas delictivas.

Dentro de este esquema destaca una célula especializada denominada Recorridos Interinstitucionales Focalizados (RIF), que concentra esfuerzos preventivos en establecimientos como bares y restaurantes durante los fines de semana, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de quienes acuden a estos espacios.

La planeación de los recorridos se realiza con base en el análisis de información y comportamiento de la incidencia delictiva, lo que permite focalizar recursos y presencia operativa en horarios y sectores donde se requiere mayor atención preventiva.

A través de este modelo de coordinación, la Policía Municipal fortalece su capacidad de respuesta, contribuye a la contención de delitos de alto impacto y promueve entornos más seguros para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, así como para la tranquilidad de las familias chihuahuenses.