¡Que no se te pase tu entrega del PAAM! Conoce los horarios correspondientes del 1 al 4 de junio.

HEn atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 4 al 8 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:

Lunes 1 de junio:

CEDEFAM 2 de junio, 9:00 hrs

CC Villa Nueva, 12:00 hrs

Martes 2 de junio:

CC Villa vieja, 9:00 hrs

CC La Villa, 10:45 hrs

CC La Industrial, 12:00 hrs

Miércoles 3 de junio:

CC Insurgenes, 9:00 hrs

Lomas karike, 9:00 hrs

CC Unidad, 11:45 hrs

Diego Lucero, 13:00 hrs

Jueves 4 de junio:

CC Panorámico, 9:00 hrs

CC Colinas del Sol, 9:00 hrs

CC Granjas, 9:45 hrs

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.