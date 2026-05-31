¡Que no se te pase tu entrega del PAAM! Conoce los horarios correspondientes del 1 al 4 de junio.
HEn atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 4 al 8 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:
Lunes 1 de junio:
- CEDEFAM 2 de junio, 9:00 hrs
CC Villa Nueva, 12:00 hrs
Martes 2 de junio:
- CC Villa vieja, 9:00 hrs
- CC La Villa, 10:45 hrs
- CC La Industrial, 12:00 hrs
Miércoles 3 de junio:
- CC Insurgenes, 9:00 hrs
- Lomas karike, 9:00 hrs
- CC Unidad, 11:45 hrs
- Diego Lucero, 13:00 hrs
Jueves 4 de junio:
- CC Panorámico, 9:00 hrs
- CC Colinas del Sol, 9:00 hrs
- CC Granjas, 9:45 hrs
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.
Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.
Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.