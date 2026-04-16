Invitan a Jornada de Atención “Corredor de Seguridad”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), invita a la ciudadanía a participar en la jornada de atención ciudadana “Corredor de Seguridad”, un espacio diseñado para acercar servicios, información y acciones de prevención a las familias chihuahuenses.

El evento se llevará a cabo el día sábado 18 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Corredor Oriente, ubicado sobre la avenida Equus, frente a la construcción de la Comandancia Oriente.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán conocer y participar en diversas actividades, entre las que destacan:

Exhibición de unidades policiales

Pláticas de primeros auxilios nivel básico

Demostración de la unidad K9

Atención de la Unidad Móvil contra la Violencia Familiar y de Género

Módulos informativos de servicios de la DSPM

Además, se contará con la participación de IMPAS, que brindará servicios de check up y pruebas de tamizaje en salud mental, así como un módulo informativo de Presupuesto Participativo.

Este tipo de acciones forman parte del compromiso de la autoridad municipal por fortalecer la cercanía con la comunidad, fomentar la cultura de la prevención y brindar herramientas útiles para el cuidado de las familias.