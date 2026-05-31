Defensa de la soberanía, economía y educación: las 10 frases clave de Sheinbaum a 20 meses de su Gobierno.

UNOTV

Mario Ostos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe a 20 meses de su gobierno y durante su mensaje destacó temas relacionados con educación, soberanía, economía, programas sociales y la relación de México con actores extranjeros. En su discurso, que estuvo marcado por el rechazo de la injerencia de EE. UU. también defendió las acciones de su administración y respondió a cuestionamientos de sus opositores.

1. “La derecha estadounidense usa nuestro país para posicionarse en sus elecciones o para interferir en los comicios en 2027”

Sheinbaum hizo referencia a actores políticos de Estados Unidos y aseguró que algunos utilizan temas relacionados con México dentro de sus procesos políticos internos para ganar la simpatía del electorado. También mencionó posibles intentos de influir en el escenario electoral mexicano de 2027.

Recordó también, en medio de señalamientos de EE. UU. contra funcionarios morenistas por presuntos nexos con el narcotráfico y tras la reciente aparición de exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que ambos de encabezaron la represión, privilegios, injerencia extranjera y vínculos con el narcotráfico.

2. “Lo más lamentable es la postura de la derecha entreguista”

La presidenta cuestionó a integrantes de la oposición y a personajes políticos que, según expresó, mantienen posturas contrarias a los intereses nacionales incluso viajan al extranjero para hablar mal del país.

3. “La patria no se vende, la patria se ama y se defiende”

La presidenta reiteró un mensaje centrado en la defensa de la soberanía nacional.

“Podemos tener diferencias, pero en México decidimos las y los mexicanos”, expresó al abordar temas relacionados con la autodeterminación y las decisiones políticas del país.

4. “Detrás de ellas están los sectores conservadores que no aceptan que México recupere su dignidad”

Como parte de ese mismo planteamiento, la presidenta atribuyó dichas campañas a sectores de la derecha que, según dijo, no comparten las transformaciones impulsadas por su Gobierno.

5. “Estamos recuperando el ferrocarril de pasajeros, sello de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”

Sheinbaum señaló que uno de los proyectos prioritarios de su administración es la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros. El Gobierno federal impulsa actualmente diversas rutas para ampliar la conectividad entre ciudades del país. Mencionó también la apertura de puentes y el funcionamiento de aeropuertos y de Mexicana, la aerolínea del país.

6. “Hace meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y campañas millonarias en redes sociales”

La mandataria afirmó que su Gobierno ha enfrentado campañas de comunicación en distintos espacios digitales y mediáticos. En ese contexto sostuvo que existen grupos que cuestionan el rumbo de su administración.

7. “Acabó la época de la corrupción; hoy el pueblo está consciente, despierto y organizado”

Durante su discurso, Sheinbaum sostuvo que el país vive una etapa distinta en materia de participación ciudadana y combate a prácticas asociadas a la corrupción.

La mandataria añadió que ni grupos políticos del pasado ni agentes extranjeros podrán imponer condiciones a México.

8. “Vamos a acabar con el USICAM”

La presidenta anunció su intención de desaparecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM). En el marco de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la primera mandataria resaltó el aumento al salario a los docentes.

9. Logros de Gobierno que destacó en sus primeros 20 meses de administración

Como parte de su informe, Sheinbaum presentó diversas acciones y resultados que atribuyó a su administración durante los primeros 20 meses de gestión.

Entre los puntos que mencionó se encuentran:

Los salarios de servidores públicos de alto nivel no han aumentado

Se redujo el gasto corriente en 10%

La recaudación aumentó 4.8% en términos reales sin incrementar impuestos

Se han realizado 409 conferencias matutinas

No se han adquirido vehículos lujosos para el gobierno

Los servidores públicos deben actuar sin privilegios y sin corrupción

Estos datos formaron parte del balance presentado por la mandataria ante simpatizantes y funcionarios reunidos para el informe.

10. “La economía mexicana permanece estable y avanzando”

La presidenta dedicó parte de su mensaje a la situación económica del país, la cual ubicó en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y el conflicto en Irán.

Entre los indicadores que destacó se encuentran:

Inversión extranjera directa por 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

Incremento de 10.4% respecto al mismo periodo de 2025

Tasa de desempleo de 2.5%, según el Inegi

Creación de 669 mil empleos

Abril de 2026 como el abril con más empleo registrado en México

Reducción de la inflación además de las tasas de interés

Estabilidad en los precios de la gasolina y el diésel

Disminución de 12% en el precio de 24 productos de la canasta básica respecto a 2024 en términos reales

Tipo de cambio de 17.40 pesos por dólar, frente a 19.65 pesos un año antes

Dentro de este apartado, Sheinbaum también afirmó que el peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar a nivel mundial, dato que utilizó para respaldar su evaluación sobre el desempeño económico del país.