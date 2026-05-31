Esto dijo Felipe Calderón a Claudia Sheinbaum sobre “el tema más sensible para México”.

Proceso

El expresidente publicó un mensaje mientras la mandataria calificaba la gestión del político michoacano como “narcogobierno”.

El expresidente Felipe Calderón recordó este domingo que, durante el discurso que dio un día antes en Chihuahua en apoyo a la gobernadora panista Maru Campos, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a un gran acuerdo nacional por la seguridad

“Creo que esa parte no la leyó”, dijo el político michoacano a mediodía en su cuenta de X, en la que compartió su discurso del sábado.

El exmandatario publicó en redes sociales en momentos en los que la presidenta dio un mensaje en el Monumento a la Revolución a dos años de su triunfo electoral, en el que arremetió contra Calderón.

“No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión a los maestros de Oaxaca; por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y su obra cumbre: el fraude electoral del 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, dijo la presidenta el domingo.

“En el tema más sensible para México, el de la seguridad invité a la presidenta a que convocara a los mexicanos a un gran acuerdo nacional por la seguridad de donde saliera una estrategia que fuera política de Estado y no partidista. Creo que esa parte no la leyó”, publicó Calderón en X.