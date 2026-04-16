Pide Mario Vázquez a CONAGUA participación de estados y municipios en gestión del agua

En reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hidráulica, del Senado de la República, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez hizo un llamado a CONAGUA para poner fin a la concentración de decisiones sobre el agua en manos del gobierno federal, lo cual fue directamente planteado al subdirector jurídico de CONAGUA: Jovanny Zavala Gamboa.

“Necesitamos tratar las realidades de cada estado de manera diferenciada, particularmente en estados con condiciones complejas, como Chihuahua, donde el acceso al agua depende principalmente de pozos profundos debido a su condición predominantemente desértica”, destacó el legislador panista.

La regulación del uso del agua es crítica, dijo, pero partir de una posición de desconfianza hacia los productores agrícolas —quienes necesitan condiciones que les ayuden a cumplir con las regulaciones sin obstáculos innecesarios— es primordial.

Mario Vázquez reconoció la urgencia de ordenar el uso del agua, pero sin partir de un lugar de desconfianza hacia los agricultores, quienes requieren circunstancias que les permitan adherirse a la regulación sin impedimentos innecesarios.

En este sentido, se sugirieron varias medidas tangibles para mejorar la gestión de los recursos hídricos, incluyendo:

-Fortalecer la gobernanza para frenar abusos en el uso del agua.

-Facilitar los trámites y procesos de concesión.

-Reducir la carga administrativa sobre los productores.

-Asegurar el acceso a la electricidad para el bombeo agrícola.

-Mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno.

En general, la propuesta abordó la necesidad de establecer un modelo de gestión del agua que pudiera equilibrar el orden y la eficiencia con la sensibilidad territorial, especialmente en regiones donde las actividades agrícolas dependen directamente de condiciones hídricas complejas.

Cabe destacar que, durante el encuentro, el subdirector jurídico explicó el proceso mediante el cual el gobierno federal emitirá los reglamentos derivados de la nueva legislación en materia de agua, así como los instrumentos para aterrizar lo establecido en la ley.