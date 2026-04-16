Detuvo Grupo K9 a hombre con 8 envoltorios en Paseo Vallarta

Elementos de la Policía Municipal, adscritos al grupo K9, detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, en hechos ocurridos la noche del 15 de abril en la colonia Paseo Vallarta.

La intervención se registró durante un recorrido preventivo en el cruce de las avenidas Juan Escutia y Tecnológico, donde los agentes detectaron a dos personas a bordo de bicicletas, quienes, al percatarse de la presencia policial, comenzaron a emitir agresiones verbales.

Los oficiales los abordaron y realizaron una inspección, localizándole al hombre ocho envoltorios plásticos que contenían una sustancia con características similares al narcótico conocido como cristal.

Por tal motivo, se realizó la detención de quien se identificó como Cristian Martín P. M., de 20 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.