Piden desaforar a senadora por sacrificio de perros

La ambientalista Zyanya Polastri ingresó un escrito ante la Mesa Directiva del Senado para que se separe del cargo a la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien aceptó que sacrificó 10 mil perros callejeros cuando fue alcaldesa en Tecamac.

La activista se presentó esta tarde en la Oficialía de Partes para dejar el documento, y exigir el desafuero.

“Alguien que pueda ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería de estar decidiendo el rumbo del país, debería, por el contrario, estar rindiendo cuentas ante la sociedad y las autoridades correspondientes.

“Por eso le pido que separe a la senadora de la secretaría de la Mesa Directiva para que inicie su proceso que le llevará a la justicia.

Que no permita que esta situación se minimice. Se diluya que escuche el sentir de una sociedad.

Que ya no tolere este tipo de hechos”.La activista comentó -en entrevista- que la denuncia proviene de extrabajadores de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México.“Desde 2019 hasta 2024, se registró que ella mataba cada tres horas a un animal, sin ningún estudio previo, sin ningún diagnóstico previo. Solamente llegaban los perros y eran asesinados, y ella lo confesó hoy… La señora Mariela Gutiérrez es una asesina”.

Aseguró que no sólo son los 10 mil perros que reconoció la morenista, sino hasta 14 mil 023.Se le preguntó si se busca que la senadora pierda el fuero.“Claro, que salga a las calles, y que se haga justicia. Porque como tiene fuero no podemos hacer nada”, dijo la activista, quien dice tener la asociación Freedom Souls Kids & Paws.

La solicitud de desafuero para un legislador sólo puede ser hecha por alguna fiscalía.

¿Qué dijo Mariela Gutiérrez sobre los perros sacrificados en Tecámac?

Este miércoles, la morenista justificó -en conferencia de prensa- que el sacrificio se hizo conforme a ley, luego de que se viralizó un video en redes sociales donde le cuestionan el sacrificio.“Lo tuve que hacer porque ya se había convertido en tragedias, que habían dejado a niños niñas sin sus padres.

Es por eso que se tomaron decisiones adecuadas.“En 2019 fueron 70, luego 126, algunos estaban desahuciados … Diez mil los perritos, que fueron fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establecen, y porque ya habían sido violentadas diversas personas.

Habían mordido, violentado a la gente. Tengo fotografías de la propia ciudadanía”.

Afirmó que durante sus administraciones en Tecamac, de 2019 a 2024, también se hicieron campañas de adopción, y se atendió a más de 60 u 80 mil animales en situación de calle, pues manejó las dos cifras.

“A quienes cuestionan, es válido exigir mejores políticas, más humanidad, pero también es necesario hablar con la realidad, y no convertir un tema complejo en un juicio simplista

.“Gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas. Cada acción que se tomó fue bajo un principio claro: reducir el sufrimiento, proteger a la población animal, actuar conforme a la ley, y sobre todo protección a la ciudadanía en general”.

En el video, la senadora es cuestionada por presunto personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, y activistas.Se le escucha responder molesta : “Hay libros que dicen que se tiene que sacrificar a animales de calle, que quede bien claro. Y no fueron 2 mil 500.

Están en los informes de gobierno para que tengan conciencia de que no estamos en contra de los seres sintientes, simplemente estamos haciendo lo que dice la Constitución.“Sí, sí no lo negamos, se han sacrificado animales, pero conforme a la norma”, dice en el clip.