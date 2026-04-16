Obra inconclusa en el Centro: estacionamiento de la 11 y Niños Héroes sigue sin resolverse

El proyecto del estacionamiento ubicado en la calle 11 y avenida Niños Héroes, en pleno Centro de la ciudad, permanece como uno de los casos más representativos de obra pública inconclusa, tras años de abandono, cambios de administración y falta de continuidad.

La obra fue iniciada en una administración estatal anterior a 2016, como parte de una estrategia para detonar la actividad económica en el Centro Histórico sin embargo no quedaron claros los planos de a quién correspondía ya sea estado o municipio por lo que legalmente no es posible seguir la inversión.

Integrantes del fideicomiso del Centro detallaron que en su primera etapa, se ejerció una inversión aproximada de 68 millones de pesos, recursos que únicamente permitieron avanzar en excavaciones y parte de la estructura, dejando el proyecto en obra negra. Sin embargo, el desarrollo no logró consolidarse.

Entre los principales factores que frenaron su conclusión se encuentra la falta de seguimiento entre gobiernos, así como inconsistencias en la planeación.

Con el paso de los años, el proyecto fue objeto de diversas modificaciones sin que se definiera un rumbo claro para su ejecución.

A esto se sumó el abandono prolongado del sitio, que durante más de seis años permaneció sin intervención, generando deterioro en la infraestructura existente.

Vecinos y comerciantes del sector han señalado que el espacio llegó a convertirse en un foco de contaminación y riesgo, debido a la acumulación de basura y agua estancada.

En administraciones posteriores, el proyecto fue replanteado con propuestas que contemplaban inversiones significativamente mayores, incluso superiores a los mil millones de pesos, lo que implicaba prácticamente iniciar desde cero.

No obstante, dichas iniciativas tampoco lograron concretarse.

Actualmente, autoridades estatales y municipales han planteado la posibilidad de reactivar o reconvertir el espacio, aunque ya no necesariamente bajo el esquema original de estacionamiento.

A pesar de ello, hasta el momento no se ha materializado una solución definitiva.

El caso del estacionamiento de la 11 y Niños Héroes continúa siendo señalado como un ejemplo de los costos de la falta de planeación y continuidad en la obra pública, así como del impacto que estos proyectos inconclusos generan en el entorno urbano y social del Centro de la ciudad.

En 2021, el alcalde Marco Bonilla presentó la idea de convertirlo en Plaza Comercial y llamarla “Los frizos”, pero no se podía ejercer recurso municipal debido a que el terreno está a nombre del Estado, una opción fue mediante el Fideicomiso del centro histórico pero el Comité vio mejor viabilidad en mejorar la imagen del principal cuadro, cambiaron adoquines deteriorados, tapas dela Jmas, y se renovó la avenida Juárez con topes, banquetas, pintura y vegetación. En el ejercicio fiscal de este año no está presupuestado ninguna obra en dicho terreno.