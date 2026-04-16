Celebrarán Día del Deporte con la presencia de Carlos Salcido

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, celebrará el Día del Deporte con un evento público que se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el campo de fútbol americano del Polideportivo Luis H. Álvarez.

El 6 de abril fue proclamado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

En este 2026, la conmemoración se realiza bajo el lema “El deporte tiende puentes y derriba barreras”.

Durante la jornada se ofrecerán exhibiciones de disciplinas como wushu, karate, lima lama y kick boxing, incluyendo combates, además de una función de lucha libre con pelea estelar de equipos 3 vs. 3, encabezada por El Chicano y El Boricua, impulsores de la escuela de lucha libre.Como parte de los invitados destacados, se contará con la presencia del exfutbolista Carlos Salcido, una de las figuras más emblemáticas de la selección mexicana.

Desde su debut en 2004, acumuló 124 partidos internacionales y 10 goles, participando como titular en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, fue campeón de la Copa Oro en 2011 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

También estarán presentes representantes del equipo Bravas: Hanna Soto y Chloe del Real, junto con el directivo deportivo Jesús Mesta, con el objetivo de fortalecer la identidad y el orgullo por los equipos chihuahuenses.

Asimismo, participarán equipos profesionales de la ciudad como Apaches, Savage, Caudillos, Adelitas, así como Dorados de béisbol y básquetbol.