Pide Saúl Mireles ampliar urgentemente el plazo de reinscripción al PEUA

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería del Congreso del Estado, Saúl Mireles, presentó un exhorto al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para solicitar la ampliación del plazo de reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola, con el fin de que más productores puedan acceder a este apoyo.

El legislador explicó que este programa permite a los productores contar con tarifas preferenciales de energía eléctrica, lo que resulta clave para mantener en operación sus unidades productivas. De acuerdo con datos de la propia Secretaría, solo alrededor del 50 por ciento del padrón ha logrado completar su reinscripción, debido a causas como la falta de actualización en títulos de concesión de agua ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), inconsistencias en documentación de propiedad o posesión de predios, así como negativas recurrentes en ventanillas de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) para recibir expedientes.

Mireles indicó que esta situación afecta directamente al campo chihuahuense en un momento en que la energía eléctrica es un insumo necesario para sostener la productividad. “No se trata solo de abrir una ventanilla, sino de garantizar que los productores realmente puedan cumplir con el trámite y acceder al programa”, expresó el diputado.

El legislador planteó además que se apliquen medidas con mayor flexibilidad administrativa y acompañamiento efectivo para ayudar a los productores a cumplir los requisitos. Señaló que ampliar el plazo y facilitar el proceso permitiría dar condiciones más reales de acceso a un programa que impacta de forma directa en la actividad agrícola del estado.