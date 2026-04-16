Fortalece Paleta Vegetal estrategia ambiental en Chihuahua: Síndica

Durante la presentación de la Paleta Vegetal de Chihuahua Capital, la Síndica municipal, Olivia Franco, reconoció este gran paso para la ciudad. Destacó que la creación de esta herramienta es una excelente noticia y empata con la Iniciativa “Municipio Verde”, presentada desde agosto de 2023 y que permanece pendiente de aprobarse.

La funcionaria invitó a las distintas áreas del Gobierno Municipal a unir fuerzas y trabajar en conjunto en este necesario tema. Paleta Vegetal y la Iniciativa Municipio Verde pueden complementarse y generar una política pública ambiental y urbana mucho más sólida e integral para la capital, resaltando los siguientes puntos claves:

Entornos más frescos y sostenibles: Integrando el uso de plantas nativas o endémicas para ahorrar agua, abatir las islas de calor en la zona urbana.

Creación del Programa Integral de Infraestructura Verde para gestionar e impulsar el arbolado de la ciudad, así como mejorar la captación de agua de pluvial.

Espacios públicos dignos, útiles y concentrados, garantizando que las áreas verdes de los nuevos desarrollos cumplan con estas características.

Trabajar en conjunto, señaló la Síndica, también fortalece la transparencia y el cuidado de los recursos públicos. Desde su área la Sindicatura, también busca aportar a este esfuerzo conjunto impulsar la reactivación del Fondo de Protección al Medio Ambiente y promover que parte del Presupuesto Participativo se destine a proyectos de arborización basados en estudios técnicos.

Finalmente, destacó que esta suma de voluntades permitirá que las normativas para los desarrolladores, la regulación de viveros y la educación ambiental caminen hacia un mismo objetivo: dar una mejor calidad de vida a las familias chihuahuenses.