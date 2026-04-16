Localizan cuerpo calcinado y desmembrado en lote baldío de Granjas Cerro Grande

El hallazgo de una persona sin vida, con evidentes signos de violencia extrema, generó un intenso operativo policial en la colonia Granjas Cerro Grande, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Cuarta y De los Frenos. Trascendió que la víctima habría sido desmembrada y posteriormente incendiada, lo que complica su identificación.

Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros en arribar al sitio, donde procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles evidencias.

Minutos después, agentes de la Fiscalía se hicieron presentes para iniciar con las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer este hecho violento.

Asimismo, se espera la intervención de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y su traslado para practicar la necropsia de ley.