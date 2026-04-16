Reventón de llanta causa volcadura en el R. Almada; sin lesionados graves

Un aparatoso accidente se registró sobre la avenida R. Almada, a la altura del entronque hacia Vitromex, luego de que un vehículo que circulaba en sentido de sur a norte sufriera el reventón de una llanta, provocando que el conductor perdiera el control de la unidad.



De acuerdo con los primeros reportes, tras el desperfecto mecánico, el automóvil salió de la cinta asfáltica, se proyectó hacia un predio baldío y finalmente terminó volcado, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes, quienes, afortunadamente, no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.



Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente, así como de coordinar las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado.