Gana terreno promesa de reapertura ganadera en la frontera

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, consideró positiva la posibilidad de reabrir la frontera para la exportación de ganado en pie, pese a que el Gobierno Federal ha rechazado dicha medida hasta el momento.

El funcionario estatal informó que se mantienen las gestiones para avanzar en este proceso, destacando la labor de Álvaro Iván Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, quien ha sostenido reuniones con autoridades estadounidenses en Washington para impulsar acuerdos.

Parada Muñoz señaló que en semanas recientes se ha percibido una postura más flexible por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, lo que representa un indicio favorable en las negociaciones.

Asimismo, indicó que personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se encuentra en Chihuahua evaluando las acciones implementadas para el control del gusano barrenador del ganado, revisiones que avanzan de manera positiva.

El secretario subrayó que será clave mantener el cumplimiento de los protocolos sanitarios para fortalecer las posibilidades de reapertura.

Cabe recordar que la frontera fue cerrada el 11 de mayo, con una reapertura temporal el 9 de julio de 2025; sin embargo, desde entonces permanece restringida para la exportación de ganado, lo que ha generado afectaciones al sector ganadero en el estado.