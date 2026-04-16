Realiza Municipio jornada de concientización contra el acoso callejero

En el marco de la Semana del Acoso Callejero, el Gobierno Municipal de Chihuahua llevó a cabo una jornada de concientización para prevenir y erradicar esta forma de violencia, mediante un trabajo conjunto entre la regidora Patricia Ulate Bernal, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Durante esta jornada se brindó información a la ciudadanía sobre qué es el acoso callejero, cómo identificarlo y la importancia de no normalizar conductas que atentan contra la dignidad y seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Asimismo, se recordó que el acoso callejero es una falta administrativa que puede ser sancionada con multas superiores a los 4 mil pesos, arresto de hasta 24 horas y la obligación de recibir terapia psicológica, como parte de las medidas para prevenir la reincidencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de riesgo, marcando al 911 o utilizando el botón de emergencia de la aplicación “Yo Segura”, herramienta impulsada por el alcalde Marco Bonilla que permite una atención inmediata por parte de la Policía Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir generando conciencia y trabajando de manera coordinada para construir una ciudad más segura, respetuosa y libre de violencia para todas.