Encuesta en Chihuahua perfila contienda cerrada rumbo al 2027

Una encuesta levantada en la ciudad de Chihuahua durante el mes de abril, muestra un escenario competitivo para las elecciones del 2027, entre los distintos partidos políticos, con diferencias mínimas entre aspirantes punteros en cada fuerza.

De acuerdo con el ejercicio demoscópico, en la intención de voto por partido, el PAN encabeza con 45.8%, seguido por Morena con 32.2%. Más atrás se ubican Movimiento Ciudadano con 7.4%, el PRI con 4.1%, el Partido Verde con 2.1%, el PT con 1.1% y un 7.3% de personas aún indecisas.

En cuanto a los perfiles mejor posicionados dentro de Morena, Marco Adán Quezada Martínez lidera con 27.2%, apenas por encima de Brenda Ríos Prieto, quien registra 26.8%. En tercer lugar aparece Miguel Riggs Baeza con 15.1%, lo que refleja una contienda interna muy cerrada.

Por el lado del PAN, César Gustavo Jáuregui Moreno se coloca al frente con 27.1%, seguido muy de cerca por Santiago de la Peña Grajeda con 26.9%, mientras que María Angélica Granados alcanza 22.6%, manteniendo también una competencia ajustada entre los aspirantes.

En el PRI, José Luis Villalobos encabeza las preferencias con 32.1%, seguido por Fermín Ordóñez Arana con 27.2% y Rosy Carmona con 23.5%.

En Movimiento Ciudadano, Felipe de Jesús González Lara destaca con 30.1% de respaldo.

El estudio fue realizado del 10 al 15 de abril con una muestra de 500 encuestas y un nivel de confianza del 95%, lo que ofrece una fotografía del momento político actual en la capital del estado.

Los resultados reflejan no solo una ventaja del PAN como partido, sino también disputas internas sumamente competidas en las principales fuerzas políticas, lo que anticipa un proceso electoral dinámico rumbo a 2026.