Atiende Estado a familias en situación de desplazamiento

El Gobierno del Estado de Chihuahua atendió de manera integral a aproximadamente 200 personas en situación de desplazamiento, provenientes de la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

Dichas familias fueron asistidas en la colonia Sierra Azul de la ciudad de Chihuahua y en el centro comunitario DIF paseos de la Almanceña en la ciudad de Parral, con el objetivo de garantizar su bienestar y el acceso inmediato a servicios básicos.

La gobernadora Maru Campos destacó que las personas afectadas fueron acompañadas desde el primer momento por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la Violencia y continúan las labores en materia de alimento, vivienda y seguridad.

“Todos sabemos que lo que genera esta situación es el combate al crimen organizado en la zona de Guadalupe y Calvo. Ya estamos avanzando con la alcaldesa para poder instalar el subcentro Centinela; eso nos dará una mejor forma de protección a la gente de la región”, apuntó.

Como parte del apoyo humanitario, se otorgó de manera directa kits de limpieza personal, cobijas, colchonetas y alimentos; todo ello para contribuir a que su condición actual transcurra en condiciones dignas.

La Secretaría de Salud realizó una evaluación médica integral a cada una de las personas, con el propósito de identificar necesidades prioritarias y otorgar atención oportuna, en caso de que así se requiriera, y de forma preventiva.

Esta estrategia interinstitucional busca brindar una respuesta inmediata, humana y coordinada, priorizando el respeto a sus derechos y su dignidad.

El Gobierno del Estado, a través de la intervención dirigida a las familias en condición de desplazamiento, otorga asesoría integral con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y promover su respeto como pueblos originarios.

Asimismo esta acción busca acompañar a las comunidades afectadas, fortalecer su acceso a la información y a los servicios institucionales, así como visibilizar su identidad cultural y su dignidad, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia social, la inclusión y la protección de los derechos humanos.

Además, refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera transversal para atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, garantizando acceso a servicios básicos de salud, educación y acompañamiento social.

Por otra parte, se lleva a cabo un operativo conjunto entre las diversas corporaciones de seguridad de los diferentes niveles de Gobierno, que incluye más de 150 elementos desplegados de manera permanente en la comunidad, en labores de patrullaje mixto, aéreo y terrestre para atender cualquier incidencia delictiva.