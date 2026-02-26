Inaugura Maru Campos Hospital de Gineco-Obstetricia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la apertura oficial del nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia y Hospital General en Hidalgo del Parral, proyecto que implicó una inversión global de más de 470 millones de pesos destinados a infraestructura y equipamiento médico.

El complejo hospitalario fue diseñado para fortalecer la atención materno-infantil y ampliar los servicios de salud en la región sur del estado. Entre sus áreas destacan 12 consultorios para consulta externa —incluyendo especialidades como ginecología y obstetricia, medicina preventiva, control prenatal, psicología, nutrición y odontología— además de laboratorio clínico, banco de sangre, mastógrafo, equipo de rayos X, ultrasonido, salas de expulsión, quirófanos y áreas de terapia intensiva tanto para adultos como para recién nacidos.

Durante el acto inaugural, la mandataria subrayó que la nueva unidad triplica la capacidad de terapia intensiva en comparación con el antiguo hospital, al pasar de cinco a 15 espacios especializados, lo que permitirá atender con mayor oportunidad casos de alta complejidad.

La obra beneficiará a una población estimada en más de 220 mil habitantes de Parral y municipios aledaños como Santa Bárbara, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Jiménez y Valle de Zaragoza, entre otros de la zona serrana y sur del estado.

Campos Galván recordó que el municipio operaba con un hospital de más de siete décadas de antigüedad, cuya infraestructura ya no respondía a las necesidades actuales. Asimismo, señaló que la presente administración recibió un proyecto inconcluso que requirió inversión adicional para equiparlo y ponerlo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Se informó que el área de consulta externa comenzó a brindar servicio en febrero de 2024, mientras que la migración total de operaciones al nuevo edificio se concretó a finales de enero de este año.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, así como el alcalde de Parral, Salvador Calderón, además de autoridades municipales de la región. La gobernadora reconoció la labor del personal médico, de enfermería y administrativo, destacando que la puesta en marcha del hospital representa un avance sustancial en la calidad de los servicios de salud para las mujeres y sus familias en el sur de Chihuahua.