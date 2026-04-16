A proceso por feminicidio en hotel de la Av. Tecnológico

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Luis C. T., por el delito de feminicidio.

Los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado por la muerte de una mujer, producida con arma blanca, en hechos ocurridos entre el 30 y 31 de marzo del año en curso, al interior de la habitación de un hotel ubicado en la avenida Tecnológico, en la ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios expusieron ante la Juez de Control entrevistas, periciales y actas policiales, elementos de prueba obtenidos durante la investigación ministerial efectuada con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación y la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,

La juez conocedora de la causa penal determinó iniciar un proceso penal en contra del imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)